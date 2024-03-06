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Нужно быть крепче, чем раньше — Зеленский об угрозе войны для Европы

6 марта 2024 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Нужно быть крепче, чем раньше — Зеленский об угрозе войны для Европы
Премьер-министр Греции и президент Украины в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последнее время Россия стала все больше угрожать войной странам Запада. Поэтому они должны стать сильнее и подготовленными больше, чем до начала войны в Украине.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Запад должен объединиться в помощи Украине, ведь именно сейчас она является Рубиконом мира в Европе.

"У нас сейчас война на выживание и если мы не будем защищаться, Украина не выживет. А если мы не выстоим, эта война пойдет дальше, потому что у нас есть дела с неадекватным человеком, который не видит финала", — сказал президент.

Нужно быть крепче, чем раньше — Зеленский об угрозе войны для Европы - фото 1
Пост Новини.LIVE Одеса. Фото: скриншот

Реальная угроза для Европы

Также Зеленский подчеркнул, что сейчас не время уставать. Враг становится крепче, а помощь партнеров для Украины задерживается.

"Российская Федерация сейчас грозит всей Европе. Всем нужно не уставать, а быть крепче, чем в первый год. А те, кто очень устает, пусть едут сюда в храм и помолятся, что войны нет в их странах. Помолятся за Украину", — добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 6 марта, вражеские корабли в Черном море остаются в пунктах базирования. Кроме этого, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Средиземном море, в настоящее время общий залп составляет 8 ракет "Калибр".

Также мы писали, что в ходе рабочего визита в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский стал свидетелем вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, погибли и ранены.

Владимир Зеленский
Одесса
война
российские войска
Украина
Европа
Одесская область
Новости Одессы
война в Украине

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