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Греция призывает страны мира поддерживать Украину — Кириакос Мицотакис о помощи от партнеров

6 марта 2024 19:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Греция призывает страны мира поддерживать Украину — Кириакос Мицотакис о помощи от партнеров
Кириакос Мицотакис. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Борьба Украины против российской агрессии стала символом Независимости во всем мире. Страны, которые могут оказать помощь, должны обеспечить стабильные поставки необходимого технического вооружения для защиты украинского государства.

Об этом во время прессбрифинга в Одессе сообщил Кириакос Мицотакис.

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"Я действительно считаю, что эта война касается всех. Несколько лет назад это еще не было понятно. Европейцы не осознавали, до каких пределов она может дойти" , — отметил греческий политик.

Защита демократии

Премьер Греции призвал страны объединиться в своих целях помочь защитить целостность украинского государства. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы обеспечение Украины всем необходимым должно быть стабильным и непрерывным.

"Мы видим, что эта война нарушает все правила и мы не можем молчать. Защита Украины сейчас является защитой ядра украинских ценностей. Мы должны все сплотиться для того, чтобы защищать Украину. Каждая страна должна прилагать свои усилия для того, чтобы помощь Украине была стабильной", — сказал Кириакос Мицотакис.

Напомним, что Правительство Греции сообщило о готовности в восстановлении культурного наследия южных регионов Украины. В частности, речь идет об Одесской области, история которой тесно связана с историей античности.

Также мы писали, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

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