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Греция поможет в восстановлении Одесского порта

6 марта 2024 21:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Греция поможет в восстановлении Одесского порта
Разрушенный одесский порт. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны. Именно поэтому страна-член НАТО объявили о программах восстановления, в частности, речь идет о восстановлении Одесского порта.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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"Одесса является уникальным портом и эти возможности нужно использовать. Я хотел бы, чтобы Греция способствовала и развивала их для того, чтобы средства от перевозок продовольствия усиливали украинскую экономику", — сказал Мицотакис.

Международная помощь усиливается

Кроме того, глава греческого правительства отметил, что многие страны Европы готовят новые пакеты военной помощи. Прежде всего, речь идет о поставках боеприпасов в артиллерию и средства ПВО.

"Украина стоит на защите всего мира. Именно поэтому другое объяснение участия Греции в поддержке Украины. Это многосторонняя попытка помочь вашей стране выстоять против врага", — добавил премьер.

Европейский Союз уже выделил в течение прошлого года более 100 миллиардов евро, направленных именно на военные мощности.

Напомним, борьба Украины против российской агрессии стала символом Независимости по всему миру. Страны, которые могут оказать помощь, должны обеспечить стабильные поставки необходимого технического вооружения для защиты украинского государства.

Также мы писали, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Одесса
Греция
Украина
Одесская область
Одесский порт
Новости Одессы
восстановление

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