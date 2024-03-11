Защита портов Великой Одессы и усиление Одесского региона системами ПВО — Кубраков дал комментарий

Александр Кубраков. Фото: РБК Украина

Портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов нужно не меньше года. Для защиты черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Об этом сообщил в интервью для издания РБК вице-премьер по восстановлению, министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Восстановление портов

Портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак. Что касается поврежденных терминалов, то министр отметил, что на их восстановление уходит около года.

"Также, к сожалению, не все терминалы удалось восстановить. Есть сложные терминалы и сложные механизмы, которые нельзя купить в ближайшем строительном гипермаркете и легко заменить. Все это требует если не лет, то 10-15 месяцев для получения оборудования и, соответственно , ремонта", — отметил Александр Кубраков.



Он добавил, что возможности украинского ПВО на юге Украины существенно усилились, а также отметил вклад предпринимателей в развитие портов Большой Одессы.

"Наши предприниматели, иностранные предприниматели, присутствующие сейчас здесь международные корпорации — продолжают работать, и за это им большая благодарность. Более того, они инвестируют и строят новые терминалы, например, на Дунае. Это позволяет поддерживать нашу экономику", — сказал политик.

Защита Черноморского коридора

В случае задержки со снабжением снарядов, ракет для ПВО есть определенные риски для украинского зернового коридора. Однако, по словам министра, россияне не чувствуют себя уверенно на воде, ведь чувствуют угрозу ВСУ.

"Я думаю, что Россия понимает, что нам есть чем ответить на эти военные риски и что, возможно, какие-то вещи им лучше не начинать делать. Они это почувствовали. Ежемесячно, а иногда еженедельно что-то с их военным флотом происходит. Военным, я подчеркиваю", — сообщил Александр Кубраков.

Что касается поставок систем ПВО, то министр добавил, что они должны быть эшелоновые. Чем больше таких эшелонов, тем положительнее это влияет на безопасность всей портовой инфраструктуры и черноморского коридора.

"ПВО, которое мы получаем, делится на наиболее критические узлы, на крупнейшие города, на крупнейшие индустриальные центры, на важнейшие военные объекты. И его всегда мало. У нас большая страна", — отметил чиновник.

Напомним, что Александр Кубраков рассказал, что пока рано говорить о конкретных сроках возобновления авиаперевозок в Украине. Однако, по его словам, украинская сторона уже начала переговоры с регуляторами США, ЕС и даже Израиля.

Также мы писали, что Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны. Именно поэтому страна-член НАТО объявили о программах восстановления, в частности, речь идет о восстановлении Одесского порта.