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На Одещині триває зведення фортифікацій — що будують

18 березня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині триває зведення фортифікацій — що будують
Фортифікаційні споруди. Фото: Одеська ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом посилилися атаки на Одесу та область, загроза обстрілів залишається постійною. Зважаючи на це, вздовж кордону і з боку Чорного моря будують фортифікації, адже загроза атак залишається постійною.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

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"Посилення обороноздатності регіону — найпріоритетніший напрямок. Ми бачимо, як відчайдушно тиснуть російські терористичні війська на наш регіон із повітря. Ми бачимо скільки зроблено Силами оборони, аби відкинути ворога якомога далі від Одещини. Але ми маємо бути свідомі, що країна-агресорка продовжує збирати потенціал і не зупиняється в просуванні своїх терористичних планів", — йдеться в повідомленні Олега Кіпера. 

Які оборонні споруди будуть

В регіоні активно будуються фортифікаційні споруди, встановлюються загороджувальні рубежі — "зуби драконів", протитанкові рви та інші невибухові загородження. В роботах із возведення оборонних споруд задіяно близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

"Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд  — потужний стримуючий фактор для агресора", — зазначив голова Одеської ОВА. 
 

На Одещині триває зведення фортифікацій — що будують - фото 1
Будівництво захисних споруд. Фото: Одеська ОВА
На Одещині триває зведення фортифікацій — що будують - фото 2
Будівництво захисних споруд. Фото: Одеська ОВА

Захист Одещини

Раніше ми повідомляли, що Одеса на сьогодні є потужним економічним центром країни. Незважаючи на затишшя ворога в акваторії морів, регіон потребує підтримки від партнерів та посилення систем протиповітряної оборони.

Також ми писали, що Греція закликає держави надати необхідну допомогу Україні, адже боротьба  проти російської агресії стала символом Незалежності в усьому світі. 

Додамо, що у лютому голова Одеської ОВА провів розмову з представником Держдепартаменту США з питань України. Під час розмови порушувалися питання безпеки регіону та надання необхідної допомоги.

Одеса
російські війська
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ППО
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