В Одесской области продолжается возведение фортификаций — что строят

Фортификационные постройки. Фото: Одесская ОВА

В последнее время ужесточились атаки на Одессу и область, угроза обстрелов остается постоянной. Ввиду этого вдоль границы и со стороны Черного моря строят фортификации, ведь угроза атак остается постоянной.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем телеграмм-канале.

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"Усиление обороноспособности региона — самое приоритетное направление. Мы видим, как отчаянно давят российские террористические войска на наш регион из воздуха. Мы видим сколько сделано Силами обороны, чтобы отбросить врага как можно дальше от Одесщины. Но мы должны осознавать, что страна-агресор потенциал и не останавливается в продвижении своих террористических планов" , — говорится в сообщении Олега Кипера.

Какие оборонительные сооружения будут

В регионе активно строятся фортификационные сооружения, устанавливаются заградительные рубежи – "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. В работах по возведению оборонных сооружений задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

"Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора" , – отметил глава Одесской ОВА.

Строительство защитных сооружений. Фото: Одесская ОВА

Строительство защитных сооружений. Фото: Одесская ОВА

Защита Одесчины

Ранее мы сообщали, что Одесса на сегодняшний день является мощным экономическим центром страны. Несмотря на затишье врага в акватории морей, регион нуждается в поддержке от партнеров и усилении систем противовоздушной обороны.

Также мы писали, что Греция призывает государства оказать необходимую помощь Украине, ведь борьба против российской агрессии стала символом независимости во всем мире.

Добавим, что в феврале глава Одесской ОВА провел разговор с представителем Госдепартамента США по Украине. В ходе разговора поднимались вопросы безопасности региона и предоставление необходимой помощи.