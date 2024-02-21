Допомога Одещині від Америки — Кіпер зустрівся з представником США

Представники Одеської ОВА та Держдепартаменту США з питань України. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 21 лютого, голова Одеської ОВА провів розмову з представником Держдепартаменту США з питань України. В ходы розмови підіймалися питання безпеки регіону та надання необхідної допомоги.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Основні теми

Олег Кіпер та Курт Волкер підіймали питання захисту повітрянного простіру, так безпеки акватрії Чорного моря. А саме:

Надання засобів ППО для Одещини; розмінування акваторії Чорного моря;

сприяння вільному судноплавству.

"Найголовніше для нас зараз — це захист наших людей та економіки, а це означає посилення ППО та забезпечення повноцінної роботи портів. Перш за все, розраховуємо на допомогу в цих напрямках", — зазначив Кіпер.

Розвідувальні літаки

Протягом декількох тижнів біля південних кордонів Одеської області спостерігається активність американської розвідувальної авіації. Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює над Чорним морем та збирає інформацію про місцезнаходження російських кораблів та субмарин.

Нагадаємо, Румунія підіймала винищувачі F-16 у зв'язку з атакою російських безпілотників на Одеську область. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що цей крок є довгоочікуваним і повинен повторюватися заради безпеки сусідньої країни.

Також ми писали, що біля південних кордонів Одеської області фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.