Військові прокоментували підняття Румунією F-16 під час атаки РФ
Румунія вчора підіймала винищувачі F-16 у зв'язку з атакою російських безпілотників на Одеську область. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що цей крок є довгоочікуваним і повинен повторюватися заради безпеки сусідньої країни.
Про це військовий повідомив в ефірі телемарафону в неділю, 11 лютого.
"Це давно пора було робити, адже йдеться про безпеку кожної окремо взятої країни", — підкреслив він.
Ігнат наголосив, що навіть найменші фрагменти ракет, що пролітали через Румунію і падали у Польщі, свідчать про необхідність кожної країни дбати про власний захист.
"Вони розуміють, що 'шахед' може змінити курс або летіти недобитий. Тому, навіть перебуваючи в колективній безпеці, вони також мають піклуватися про власну безпеку", — додав командувач.
Нагадаємо, під час вчорашньої атаки на Одеську область повітряну тривогу оголошували у прикордонних населених пунктах Румунії Тулча і Галац.
Також ми повідомляли, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, повідомила, що під час нічної атаки ворог знову цілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого є пошкоджені об’єкти на Одещині та Миколаївщині.
Додамо, що у ніч проти суботи ворог тричі спрямовував безпілотники типу Shahed-131/136 на Одеську область. Першу хвилю Росія запустила на Одесу, а другу і третю хвилі атаки ворог спрямовував на припортову інфраструктуру Подунав'я.
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