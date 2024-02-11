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Военные прокомментировали поднятие Румынией F-16 во время атаки РФ

11 февраля 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Военные прокомментировали поднятие Румынией F-16 во время атаки РФ
Истребители F-16. Фото: REUTERS
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Румыния поднимала истребители F-16 в связи с атакой российских беспилотников на Одесскую область. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что этот шаг является долгожданным и должен повторяться ради безопасности соседней страны.

Об этом военный сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 11 февраля.

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"Это давно пора было делать, ведь речь идет о безопасности каждой отдельно взятой страны", — подчеркнул он.

Игнат подчеркнул, что даже самые маленькие фрагменты ракет, пролетавших через Румынию и падали в Польше, свидетельствуют о необходимости каждой страны заботиться о собственной защите.

"Они понимают, что "шахед" может изменить курс или лететь недобитый. Поэтому, даже находясь в коллективной безопасности, они также должны заботиться о собственной безопасности", — добавил командующий.

Напомним, во время вчерашней атаки на Одесскую область воздушную тревогу объявляли в приграничных населенных пунктах Румынии Тулча и Галац.

Также мы сообщали, что начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что во время ночной атаки враг снова целил по гражданской инфраструктуре. В результате чего повреждены объекты на Одесчине и Николаевщине.

Добавим, что в ночь на субботу враг трижды направлял беспилотники типа Shahed-131/136 в Одесскую область. Первую волну Россия запустила в Одессу, а вторую и третью волны атаки враг направлял на припортовую инфраструктуру Подунавья.

Одесса
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