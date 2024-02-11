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Нічна атака дронами — що відомо про влучання на Одещині

11 лютого 2024 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нічна атака дронами — що відомо про влучання на Одещині
Дрони в небі. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, повідомила, що під час нічної атаки ворог знову цілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого, є пошкоджені об’єкти на Одещині та Миколаївщині. 

Про це військова повідомила в ефірі телемарафону в неділю, 11 лютого.

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"Така потужна бойова робота на жаль не дала змоги повною мірою захистити всі об’єкти. На Миколаївщині внаслідок падіння уламків "шахеда" спалахнула пожежа на інфраструктурному об’єкті. Але найголовніше, що пожежу оперативно приборкали. Одна людина постраждала, їй надана допомога", — зазначила Наталя Гуменюк.

Пошкодження на Одещині

Військова також повідомила, що уламками від збитих БпЛА також пошкоджено об’єкти на Одещині — це спорткомплекс. Вибуховою хвилею пошкоджені й житлові будинки.

"На жаль ми продовжуємо фіксувати, що ворог не припиняє таких масованих атак. 26 збиттів, це дуже потужна атака для тилових регіонів. Бойова робота велась понад п’ять годин", — додала вона.

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Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Фото: скриншот

Знищення ворожих дронів на півдні України 11 лютого

Як розповіла Гуменюк, попередня ніч була важкою і над ліквідацією повітряних цілей працювали всі підрозділи Сил оборони. Географія дронів була великою, вони курсували не лише над південними, але й над центральними  областями. Начальниця координаційного центру вказала, що завдяки успішній роботі сил ППО, вдалося уразити 26 російських БпЛА.

Нагадаємо, в Одесі та області у ніч проти 11 лютого лунали вибухи під час кількагодинної повітряної тривоги. Українські військові попереджали про групу "шахедів" в напрямку міста. Ворог запускав їх з районів Балаклава та мис Чауда у Криму.

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