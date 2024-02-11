Ночная атака дронами — что известно о попадании на Одесчине

Дроны в небе. Фото: фотоколлаж

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что во время ночной атаки враг снова целился по гражданской инфраструктуре. В результате чего есть поврежденные объекты в Одесской и Николаевской областях.

Об этом военная сообщила в эфире телемарафона в воскресенье, 11 февраля.

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"Такая мощная боевая работа, к сожалению, не позволила в полной мере защитить все объекты. На Николаевщине в результате падения обломков "шахеда" вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Но самое главное, что пожар оперативно обуздали. Один человек пострадал, ему оказана помощь", – отметила Наталья Гуменюк.

Повреждения в Одесской области

Военная также сообщила, что обломками от сбитых БпЛА также повреждены объекты в Одесской области — это спорткомплекс. Взрывной волной повреждены жилые дома.

"К сожалению, мы продолжаем фиксировать, что враг не прекращает таких массированных атак. 26 сбитий — это очень мощная атака для тыловых регионов. Боевая работа велась более пяти часов" , — добавила она.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Уничтожение вражеских дронов на юге Украины 11 февраля

Как рассказала Гуменюк, предыдущая ночь была тяжелой, и над ликвидацией воздушных целей работали все подразделения сил обороны. География дронов была обширна, они курсировали не только над южными, но и над центральными областями. Начальник координационного центра указала, что благодаря успешной работе сил ПВО удалось сбить 26 российских БпЛА.

Напомним, в Одессе и области в ночь на 11 февраля звучали взрывы во время воздушной тревоги. Украинские военные предупреждали о группе "шахедов" в направлении города. Враг запускал их из районов Балаклава и мыса Чауда в Крыму.