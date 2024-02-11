Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ночная атака дронами — что известно о попадании на Одесчине arrow

Ночная атака дронами — что известно о попадании на Одесчине

11 февраля 2024 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ночная атака дронами — что известно о попадании на Одесчине
Дроны в небе. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, сообщила, что во время ночной атаки враг снова целился по гражданской инфраструктуре. В результате чего есть поврежденные объекты в Одесской и Николаевской областях.

Об этом военная сообщила в эфире телемарафона в воскресенье, 11 февраля.

Читайте также:

"Такая мощная боевая работа, к сожалению, не позволила в полной мере защитить все объекты. На Николаевщине в результате падения обломков "шахеда" вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. Но самое главное, что пожар оперативно обуздали. Один человек пострадал, ему оказана помощь", – отметила Наталья Гуменюк.

Повреждения в Одесской области

Военная также сообщила, что обломками от сбитых БпЛА также повреждены объекты в Одесской области — это спорткомплекс. Взрывной волной повреждены жилые дома.

"К сожалению, мы продолжаем фиксировать, что враг не прекращает таких массированных атак. 26 сбитий — это очень мощная атака для тыловых регионов. Боевая работа велась более пяти часов" , — добавила она.

Ночная атака дронами — что известно о попадании в Одесскую область - фото 1
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Уничтожение вражеских дронов на юге Украины 11 февраля

Как рассказала Гуменюк, предыдущая ночь была тяжелой, и над ликвидацией воздушных целей работали все подразделения сил обороны. География дронов была обширна, они курсировали не только над южными, но и над центральными областями. Начальник координационного центра указала, что благодаря успешной работе сил ПВО удалось сбить 26 российских БпЛА.

Напомним, в Одессе и области в ночь на 11 февраля звучали взрывы во время воздушной тревоги. Украинские военные предупреждали о группе "шахедов" в направлении города. Враг запускал их из районов Балаклава и мыса Чауда в Крыму.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дрон Шахид-136
дроны
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме