Обстріл півдня — лунають вибухи в Одесі
11 лютого 2024 00:13
оновлено: 00:22
Дим після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Одесі 11 лютого лунають під час кількагодинної повітряної тривоги в Одеській області та інших. Українські військові попереджали про групу "шахедів" в напрямку міста. За попередньою інформацією, в Одесі працювали сили ППО.
Про це повідомляють соцмережі.
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