Обстріл півдня — лунають вибухи в Одесі

Дим після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Одесі 11 лютого лунають під час кількагодинної повітряної тривоги в Одеській області та інших. Українські військові попереджали про групу "шахедів" в напрямку міста. За попередньою інформацією, в Одесі працювали сили ППО.

Про це повідомляють соцмережі.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одеса. Одеса"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"

Наразі низку областей охопила повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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