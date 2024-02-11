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Обстріл півдня — лунають вибухи в Одесі

11 лютого 2024 00:13
оновлено: 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл півдня — лунають вибухи в Одесі
Дим після вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі 11 лютого лунають під час кількагодинної повітряної тривоги в Одеській області та інших. Українські військові попереджали про групу "шахедів" в напрямку міста. За попередньою інформацією, в Одесі працювали сили ППО.

Про це повідомляють соцмережі.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одеса. Одеса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"

Наразі низку областей охопила повітряна тривога.

Мапа повітряної тривоги в Україні 11 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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