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Обстрел юга — раздаются взрывы в Одессе

11 февраля 2024 00:13
обновлено: 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел юга — раздаются взрывы в Одессе
Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе 11 февраля раздаются во время несколькочасовой воздушной тревоги в Одесской области и других. Украинские военные предупреждали о группе "шахедов" в направлении города. По предварительной информации, в Одессе работали силы ПВО.

Об этом сообщают соцсети.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Новости Одесса. Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

В настоящее время ряд областей охватила воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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