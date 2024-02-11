Обстрел юга — раздаются взрывы в Одессе

Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одессе 11 февраля раздаются во время несколькочасовой воздушной тревоги в Одесской области и других. Украинские военные предупреждали о группе "шахедов" в направлении города. По предварительной информации, в Одессе работали силы ПВО.

Об этом сообщают соцсети.

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Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Новости Одесса. Одесса"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

В настоящее время ряд областей охватила воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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