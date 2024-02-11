Обстрел юга — раздаются взрывы в Одессе
11 февраля 2024 00:13
обновлено: 00:22
Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Одессе 11 февраля раздаются во время несколькочасовой воздушной тревоги в Одесской области и других. Украинские военные предупреждали о группе "шахедов" в направлении города. По предварительной информации, в Одессе работали силы ПВО.
Об этом сообщают соцсети.
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