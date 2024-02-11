Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Гуменюк відповіла, скільки російських "шахедів" знищила ППО на півдні цієї ночі arrow

Гуменюк відповіла, скільки російських "шахедів" знищила ППО на півдні цієї ночі

11 лютого 2024 07:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Гуменюк відповіла, скільки російських "шахедів" знищила ППО на півдні цієї ночі
Сили ППО працюють над знищенням ворожих повітряних цілей. Ілюстртативне фото: Командування Об'єднаних сил ЗС України / Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що цієї ночі, в неділю, 11 лютого, сталася чергова масована атака росіян по південних регіонах України. За її словами силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 26 ударних безпілотників ворога типу Shahed.

Про це військова повідомила в ефірі телемарафону в неділю, 11 лютого.

Читайте також:

Знищення ворожих дронів на півдні України 11 лютого

Як розповіла Гуменюк, попередня ніч була важкою і над ліквідацією повітряних цілей працювали всі підрозділи Сил оборони. Географія дронів була великою, вони курсували не лише над південними, але й над центральними  областями. Начальниця координаційного центру вказала, що завдяки успішній роботі сил ППО, вдалося уразити 26 російських БпЛА.

"Переважна більшість знищена на Миколаївщині. Були збиття й на Одещині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та навіть Херсонщині. Хоча ми говорили, що такі снаряди, як "шахед", нетипово використовувати у прифронтових областях, але ворог вдається до таких тактик, щоб виснажити ППО", — зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, в КМВА назвали кількість "шахедів", які збила ППО цієї ночі. Росіяни здійснили запуск дронів з району Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Сили ППО над Київщиною знищили 11 БпЛА ворога.

Додамо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що в обласному центрі та регіоні вночі 11 лютого, близько 03:00 працювали сили ППО. Вдалося збити близько трьох ворожих безпілотників.

війна
росіяни
безпілотники
Україна
обстріли
ППО
дрон Шахід-136
дрони
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі