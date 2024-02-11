Гуменюк відповіла, скільки російських "шахедів" знищила ППО на півдні цієї ночі

Сили ППО працюють над знищенням ворожих повітряних цілей. Ілюстртативне фото: Командування Об'єднаних сил ЗС України / Facebook

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що цієї ночі, в неділю, 11 лютого, сталася чергова масована атака росіян по південних регіонах України. За її словами силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 26 ударних безпілотників ворога типу Shahed.

Про це військова повідомила в ефірі телемарафону в неділю, 11 лютого.

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Як розповіла Гуменюк, попередня ніч була важкою і над ліквідацією повітряних цілей працювали всі підрозділи Сил оборони. Географія дронів була великою, вони курсували не лише над південними, але й над центральними областями. Начальниця координаційного центру вказала, що завдяки успішній роботі сил ППО, вдалося уразити 26 російських БпЛА.

"Переважна більшість знищена на Миколаївщині. Були збиття й на Одещині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та навіть Херсонщині. Хоча ми говорили, що такі снаряди, як "шахед", нетипово використовувати у прифронтових областях, але ворог вдається до таких тактик, щоб виснажити ППО", — зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, в КМВА назвали кількість "шахедів", які збила ППО цієї ночі. Росіяни здійснили запуск дронів з району Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Сили ППО над Київщиною знищили 11 БпЛА ворога.

Додамо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що в обласному центрі та регіоні вночі 11 лютого, близько 03:00 працювали сили ППО. Вдалося збити близько трьох ворожих безпілотників.