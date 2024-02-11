Гуменюк ответила, сколько российских "шахедов" уничтожила ПВО на юге этой ночи

Силы ПВО работают над уничтожением вражеских воздушных целей. Иллюстративное фото: Командование Объединенных сил ВС Украины / Facebook

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в эту ночь, в воскресенье, 11 февраля, произошла очередная массированная атака россиян по южным регионам Украины. По ее словам, силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 26 ударных беспилотников врага типа Shahed.

Об этом военный сообщила в эфире телемарафона в воскресенье, 11 февраля.

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Как рассказала Гуменюк, предыдущая ночь была тяжелой и над ликвидацией воздушных целей работали все подразделения сил обороны. География дронов была обширной, они курсировали не только над южными, но и над центральными областями. Начальник координационного центра указала, что благодаря успешной работе сил ПВО удалось поразить 26 российских БпЛА.

"Подавляющее большинство уничтожено на Николаевщине. Были сбития и в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и даже Херсонской областях. Хотя мы говорили, что такие снаряды, как "шахед", нетипично использовать в прифронтовых областях, но враг прибегает к таким тактикам, чтобы истощить ПВО", — отметила Гуменюк.

Напомним, в КМВА назвали количество "шахедов", сбитых ПВО этой ночью. Россияне осуществили запуск дронов из района Чауда, что во временно оккупированном Крыму. Силы ПВО над Киевщиной уничтожили 11 БпЛА врага.

Добавим, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в областном центре и регионе ночью 11 февраля, около 03:00 работали силы ПВО. Удалось сбить около трех вражеских беспилотников.