Румунія підіймала винищувачі F-16 через російську атаку Одещини

Літак F-16. Фото ілюстративне. Фото: Armyinform

Румунське Міністерство національної оборони повідомило про підняття винищувачів F-16 у зв'язку з атакою російських безпілотників на Одеську область. Повітряну тривогу оголошували у прикордонних населених пунктах Тулча і Галац.

Про це йдеться в заяві на сайті міністерства.

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За інформацією, жителям повітів було розіслано сповіщення RO-Alert до 01:00 за місцевим часом, яке тривало до майже 3-ої ночі. Повторне попередження надійшло о 05:00 і залишалося активним до 06:20. У цей час з військово-повітряної бази Фетешті були підняті літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини. Вони виконували пошукову місію у румунському повітряному просторі.

За повідомленнями Міноборони Румунії, у жодній з двох хвиль атак система радіолокаційного спостереження румунської армії не зафіксувала несанкціонованого проникнення в повітряний простір країни. Також засоби спостереження та розвідки не зафіксували можливого випадкового падіння уламків безпілотників.

Окрім цього, міністерство національної оборони Румунії засудило атаки Російської Федерації на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах, наголосивши на порушенні міжнародного гуманітарного права.

Розтрощена уламками дронів автівка. Фото: соцмережі

Наслідки влучань на Одещині. Фото: соцмережі.

Нагадаємо, уранці 10 лютого Повітряні сили України заявили про масштабну атаку Російської Федерації на країну за допомогою 31 безпілотного апарата. За даними офіційного звіту, українські протиповітряні системи зуміли збити 23 з цих апаратів. Атака на Одещину була проведена у три етапи, які призвели до серйозних наслідків для місцевого населення та інфраструктури. У результаті атаки постраждали чотири людини, а також зазнано значних матеріальних збитків у містах Одеса та Ізмаїл.