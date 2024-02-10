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Румыния поднимала истребители F-16 из-за российской атаки Одесчины

10 февраля 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Румыния поднимала истребители F-16 из-за российской атаки Одесчины
Самолет F-16. Фото иллюстративный. Фото: Armyinform
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Румынское Министерство национальной обороны сообщило о поднятии истребителей F-16 в связи с атакой российских беспилотников на Одесскую область. Воздушная тревога была объявлена в приграничных населенных пунктах Тулча и Галац.

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

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По информации, уездным жителям было разослано уведомление RO-Alert до 01:00 по местному времени, которое длилось до почти 3-й ночи. Повторное предупреждение поступило в 05:00 и оставалось активным до 06:20. В настоящее время с военно-воздушной базы Фетешти были подняты самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции. Они выполняли поисковую миссию в румынском воздушном пространстве.

По сообщениям Минобороны Румынии, ни в одной из двух волн атак система радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировала несанкционированного проникновения в воздушное пространство страны. Также средства наблюдения и разведки не зафиксировали возможное случайное падение обломков беспилотников.

Кроме того, министерство национальной обороны Румынии осудило атаки Российской Федерации на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах, отметив нарушение международного гуманитарного права.

Румыния поднимала истребители F-16 из-за российской атаки Одесщины - фото 1
Разбитый обломками дронов автомобиль. Фото: соцсети
Румыния поднимала истребители F-16 из-за российской атаки Одесщины - фото 2
Последствия попадний на Одесчине. Фото: соцсети

Напомним, утром 10 февраля Воздушные силы Украины заявили о масштабной атаке Российской Федерации на страну с помощью 31 беспилотного аппарата. По данным официального отчета, украинские противовоздушные системы сумели сбить 23 из этих аппаратов. Атака на Одесчину была проведена в три этапа, которые привели к серьезным последствиям для местного населения и инфраструктуры. В результате атаки пострадали четыре человека, а также нанесен значительный материальный ущерб в городах Одесса и Измаил.

Одесса
самолет
Румыния
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
атака

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