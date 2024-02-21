Зафіксовано зліт американської авіації — військовий літак помічено біля Ізмаїла

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Біля південних кордонів Одещини фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Маршрут літака. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ої авіабази ВПС Румунії. Зазначимо, що ця база відповідає стандартам НАТО і США та з 1999 року час від часу використовується ВПС США.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Основні характеристики літака Boeing P-8A Poseidon

Місії:

Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.

Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.

Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, у тому числі радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Історія:

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion. Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, на сьогодні ворог тримає ракетоносії в пунктах базування. Наразі в акваторії Чорного та Азовського морів ракетоносії відсутні.



Також ми писали, речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що знищення Кримського мосту буде стратегічно важливим кроком для України, оскільки це перекриє логістичну лінію, яка зараз допомагає ворогу. Операція буде спрямована на одноразовий удар для досягнення потрібного результату.