Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Рух ворожих кораблів стає інтенсивнішим — яка ситуація в акваторії морів arrow

Рух ворожих кораблів стає інтенсивнішим — яка ситуація в акваторії морів

21 лютого 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рух ворожих кораблів стає інтенсивнішим — яка ситуація в акваторії морів
Військовий корабель РФ у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 21 лютого, ворог тримає ракетоносії в пунктах базування. Наразі в акваторії Чорного та Азовського морів ракетоносії відсутні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю, серед яких жодного ракетоносія;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких один ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 29  кораблів, з яких 11 кораблів продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 20 кораблів, з яких 7 кораблів рухались з Босфору.

Нагадаємо, попри більш сталу ситуацію на фронті, Україна показує великі успіхи на Чорному морі. Наразі країна без флоту знищила більшу частину боєздатних кораблів РФ, які ворог тримав на території тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів. 

Одеса
російські війська
ВМС
корабель
армія
Новини Одеси
ракети
безпека
флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі