Рух ворожих кораблів стає інтенсивнішим — яка ситуація в акваторії морів

Військовий корабель РФ у морі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 21 лютого, ворог тримає ракетоносії в пунктах базування. Наразі в акваторії Чорного та Азовського морів ракетоносії відсутні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



Скільки кораблів загрожують

У Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю, серед яких жодного ракетоносія;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких один ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 29 кораблів, з яких 11 кораблів продовжили рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 20 кораблів, з яких 7 кораблів рухались з Босфору.

Нагадаємо, попри більш сталу ситуацію на фронті, Україна показує великі успіхи на Чорному морі. Наразі країна без флоту знищила більшу частину боєздатних кораблів РФ, які ворог тримав на території тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.