Движение вражеских кораблей становится интенсивнее — какая ситуация в акватории морей

Военный корабль РФ в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 21 февраля, враг держит ракетоносители в пунктах базирования. Пока в акватории Черного и Азовского морей ракетоносители отсутствуют.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

В Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю, среди которых ни одного ракетоносителя;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых один ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

Черным морем — 29 кораблей, из которых 11 кораблей продолжили движение к проливу Босфор;

Азовским морем — 20 кораблей, из которых 7 кораблей двигались из Босфора.

Напомним, несмотря на более устоявшуюся ситуацию на фронте, Украина показывает большие успехи на Черном море. В настоящее время страна без флота уничтожила большую часть боеспособных кораблей РФ, которые враг держал на территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.