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Помощь Одесской области от Америки — Кипер встретился с представителем США

21 февраля 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Помощь Одесской области от Америки — Кипер встретился с представителем США
Представители Одесской ОВА и Госдепартамента США по Украине. Фото: Одесская ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 21 февраля, глава Одесской ОВА провел разговор с представителем Госдепартамента США по Украине. В ходе разговора поднимались вопросы безопасности региона и оказания необходимой помощи.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Основные темы

Олег Кипер и Курт Волкер поднимали вопрос защиты воздушного пространства, так безопасности акватрии Черного моря. А именно:

  • Предоставление средств ПВО для Одесской области; разминирование акватории Черного моря;
  • содействие свободному судоходству.

" Самое главное для нас сейчас — это защита наших людей и экономики, а это означает усиление ПВО и обеспечение полноценной работы портов. Прежде всего, рассчитываем на помощь в этих направлениях ", — отметил Кипер.

Разведывательные самолеты

В течение нескольких недель у южных границ Одесской области наблюдается активность американской разведывательной авиации. Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует над Черным морем и собирает информацию о местонахождении российских кораблей и субмарин.

Напомним, Румыния поднимала истребители F-16 в связи с атакой российских беспилотников на Одесскую область. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что этот шаг является долгожданным и должен повторяться ради безопасности соседней страны.

Также мы писали, что у южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

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