На Одещині активно зводяться захисні споруди

Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Зважаючи на мрії російської влади про захоплення Одещини, кордони регіону постійно укріплюються. Вздовж кордону і з боку Чорного моря будують фортифікації, бо загроза атак залишається.

Про це в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами голови ОДА, оборона Одещини робить усе для того, щоб укріпити прифронтову частину:

"З боку моря та Криму будуються та укріплюються фортифікації, тому що загроза залишається постійно. Наразі ми робимо все для того, аби одесити та гості міста відчували себе в безпеці", — сказав Олег Кіпер.

Ситуація з колаборантами

Олег Кіпер зазначив, що є люди, які досі чекають на владу окупантів, проте таких оперативно виявляють спеціалісти та направляють справи до суду. Щодо ризиків "розхитати" ситуацію на Одещині, голова Одеської ОВА відповів негативно.

"Дрони летять, а на двадцятому поверсі стоять, курять та співають гімн України. Кого вони зможуть перемогти?" — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що, на думку експертів видання Bloomberg, президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

Також ми писали про те, що заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заговорив про те, що місто має бути окупованим через те, що одесити говорять російською. За словами заступника голови радбезу РФ, вони "зачекалися Одеси" та хочуть "повернути додому" українське місто.

Додамо, що Україна чітко заявила, що погрозами про захоплення Одеси та повернення у "рідну гавань" окупанти нічого не досягнуть.