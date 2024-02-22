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Ми зачекались Одесу в РФ,— Медведєв марить про захоплення міста

22 лютого 2024 12:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ми зачекались Одесу в РФ,— Медведєв марить про захоплення міста
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В РФ знову марять про захоплення Одеси. Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заговорив про те, що місто має бути окупованим через те, що одесити говорять російсько.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що сказав Медведєв

За словами зама голови радбезу РФ, вони "зачекалися Одесу" та хочуть "повернути додому" українське місто. Аргументуючи свою думку, Медведєв звернувся до історії та зазначив, що місто начебто заснувала імператриця Катерина ІІ.

"Одесо, повертайся додому! Ми зачекались Одесу в РФ. В силу історії цього міста, в силу того, які там люди живуть і якою мовою розмовляють, — це наше, російське місто", — сказав російський політичний діяч.

Що говорили раніше

Нагадаємо, у листопаді минулого року заступник голови Ради безпеки РФ вже заявляв, що Одеса та Київ — це РФ. "Треба признати, що й Одеса, і Миколаїв, і Київ, і практично решта — ніяка не Україна. Після цього лише три кроки до визнання очевидного: Зеленський, який не йде на вибори — не президент, а узурпатор. Українська мова — не мова, а суржик. Україна — не країна, а штучно зібрані території" — йшлося в заяві Дмитра Медведєва.

Також ми писали, що у жовтні минулого року  російський диктатор Володимир Путін виступив з черговою безглуздою заявою. Глава держави-терористки назвав Одесу російським містом, але трохи єврейським.

Одеса
російські війська
російська мова
ЗМІ
українська мова
Дмитро Медведєв
пропаганда
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