Путін назвав Одесу російським містом: в Україні відреагували

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін виступив з черговою безглуздою заявою. Він сказав, що Одеса — це місто РФ. В Україні вже відреагували на слова Путіна.

Про це Володимир Путін сказав на "Валдаї".

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Заява Путіна

Глава держави-терористки назвав Одесу російським містом, але трохи єврейським.

"Одеса — це російське місто і трохи єврейське", — сказав Путін.

Реакція України

Одеський бізнесмен Андрій Ставніцер відреагував на слова російського диктатора.

"Х*й тобі, а не російське місто. Українське і Єврейське", — наголосив він.

Допис Ставніцера. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вигадав ядерний удар по РФ. Він заявив, що така атака є абсолютно неприйнятною для будь-кого, адже шансів на виживання у противника не залишиться.

Також ми писали, що за 2024-2026 роки диктатор РФ Володимир Путін буде коштувати росіянам 74,7 мільярда рублів, як передбачено у проєкті на фінансування "функціонування" президента Росії. Ця сума більша на 20% порівняно з попередніми витратами

Додамо, 30 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до мешканців окупованих територій України з нагоди дня "возз'єднання" з Російською Федерацією. Він заявив, що вважає їх одним народом з росіянами.