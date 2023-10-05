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Путін назвав Одесу російським містом: в Україні відреагували

5 жовтня 2023 21:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін назвав Одесу російським містом: в Україні відреагували
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін виступив з черговою безглуздою заявою. Він сказав, що Одеса — це місто РФ. В Україні вже відреагували на слова Путіна.

Про це Володимир Путін сказав на "Валдаї".

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Заява Путіна

Глава держави-терористки назвав Одесу російським містом, але трохи єврейським.

"Одеса — це російське місто і трохи єврейське", — сказав Путін.

Реакція України

Одеський бізнесмен Андрій Ставніцер відреагував на слова російського диктатора. 

"Х*й тобі, а не російське місто. Українське і Єврейське", — наголосив він.

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Допис Ставніцера. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вигадав ядерний удар по РФ. Він заявив, що така атака є абсолютно неприйнятною для будь-кого, адже шансів на виживання у противника не залишиться.

Також ми писали, що за 2024-2026 роки диктатор РФ Володимир Путін буде коштувати росіянам 74,7 мільярда рублів, як передбачено у проєкті на фінансування "функціонування" президента Росії. Ця сума більша на 20% порівняно з попередніми витратами

Додамо, 30 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до мешканців окупованих територій України з нагоди дня "возз'єднання" з Російською Федерацією. Він заявив, що вважає їх одним народом з росіянами.

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