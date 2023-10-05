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Путин назвал Одессу российским городом: в Украине отреагировали

5 октября 2023 21:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин назвал Одессу российским городом: в Украине отреагировали
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным бессмысленным заявлением. Он сказал, что Одесса — это город РФ. В Украине уже отреагировали на слова Путина.

Об этом Владимир Путин сказал на "Валдае".

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Заявление Путина

Глава государства-террористки назвал Одессу российским городом, но немного еврейским.

"Одесса — это русский город и немного еврейский", — сказал Путин.

Реакция Украины

Одесский бизнесмен Андрей Ставницер отреагировал на слова российского диктатора.

"Х*й тебе, а не российский город. Украинский и Еврейский", — подчеркнул он.

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Пост Ставницера. Фото: скриншот

В комментариях под постом со словами Путина украинцы пишут:

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Комментарий под постом со словами Путина. Фото: скриншот
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Комментарий под постом со словами Путина. Фото: скриншот

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также отреагировал на выступление российского диктатора на "Валдае":

"Ложь — это правда", "война — это мир" — классическое поведение безусловного преступника, который умышленно вторгся в чужую суверенную страну ради единственной цели — масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского. Какое правильное решение? Жесткая скамья подсудимых лично для Путина".

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Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин придумал ядерный удар по РФ. Он заявил, что такая атака абсолютно неприемлема для кого-либо, ведь шансов на выживание у противника не останется.

Также мы писали, что за 2024-2026 годы диктатор РФ Владимир Путин будет стоить россиянам 74,7 миллиарда рублей, как предусмотрено в проекте на финансирование "функционирования" президента России. Эта сумма больше на 20% по сравнению с предыдущими затратами

Добавим, 30 сентября российский диктатор Владимир Путин обратился к жителям оккупированных территорий Украины по случаю дня "воссоединения" с Российской Федерацией. Он заявил, что считает их одним народом с россиянами.

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