Путин назвал Одессу российским городом: в Украине отреагировали
Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным бессмысленным заявлением. Он сказал, что Одесса — это город РФ. В Украине уже отреагировали на слова Путина.
Об этом Владимир Путин сказал на "Валдае".
Заявление Путина
Глава государства-террористки назвал Одессу российским городом, но немного еврейским.
"Одесса — это русский город и немного еврейский", — сказал Путин.
Реакция Украины
Одесский бизнесмен Андрей Ставницер отреагировал на слова российского диктатора.
"Х*й тебе, а не российский город. Украинский и Еврейский", — подчеркнул он.
В комментариях под постом со словами Путина украинцы пишут:
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также отреагировал на выступление российского диктатора на "Валдае":
"Ложь — это правда", "война — это мир" — классическое поведение безусловного преступника, который умышленно вторгся в чужую суверенную страну ради единственной цели — масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского. Какое правильное решение? Жесткая скамья подсудимых лично для Путина".
Напомним, российский диктатор Владимир Путин придумал ядерный удар по РФ. Он заявил, что такая атака абсолютно неприемлема для кого-либо, ведь шансов на выживание у противника не останется.
Также мы писали, что за 2024-2026 годы диктатор РФ Владимир Путин будет стоить россиянам 74,7 миллиарда рублей, как предусмотрено в проекте на финансирование "функционирования" президента России. Эта сумма больше на 20% по сравнению с предыдущими затратами
Добавим, 30 сентября российский диктатор Владимир Путин обратился к жителям оккупированных территорий Украины по случаю дня "воссоединения" с Российской Федерацией. Он заявил, что считает их одним народом с россиянами.