Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: google

НАТО висловило можливість приєднання України до Альянсу без тимчасово окупованих територій. Для заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва ця безглузда пропозиція виявилась цікавою.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Треба признати, що й Одеса, і Миколаїв, і Київ, і практично решта — ніяка не Україна. Після цього лише три кроки до визнання очевидного: Зеленський, який не йде на вибори — не президент, а узурпатор. Українська мова — не мова, а суржик. Україна — не країна, а штучно зібрані території", — пофантазував експрезидент держави-терористки.

Він додав, що столицю Україні нібито доведеться перенести до Львова, "якщо погодяться поляки".

Повідомлення Дмитра Медведєва. Фото: скриншот

Вступ України до НАТО

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. На зустрічі колишній генсек альянсу Андерс Фог Расмуссен запропонував Україні приєднатися до Альянсу без окупованих Росією територій. Він пояснив свою позицію тим, що часткове членство попередило б РФ про те, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союз не може "вирішувати лише одну кризу за раз". Він вкотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як досягти успіху на фронті попри важкий контрнаступ. За його словами, є певні кроки на півдні та сході України.

Додамо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував війну в Україні. Він заявив, що розраховує на прогрес бійців ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.