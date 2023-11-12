У Медведева осеннее обострение, он заявил, что Одесса и Киев — это РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: google

НАТО выразило возможность присоединения Украины к Альянсу без временно оккупированных территорий. Для заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева это бессмысленное предложение оказалось интересным.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"Нужно признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальные — никакая не Украина. После этого лишь три шага к признанию очевидного: Зеленский, который не идет на выборы — не президент, а узурпатор. Украинский язык — не язык, а суржик. Украина — не страна, а искусственно собранные территории", — пофантазировал экс президент государства-террориста.

Он добавил, что столицу Украине якобы придется перенести во Львов, "если согласятся поляки".

Сообщение Дмитрия Медведева. Фото: скриншот

Вступление Украины в НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. На встрече бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен предложил Украине присоединиться к Альянсу без оккупированных Россией территорий. Он объяснил свою позицию тем, что частичное членство предупредило бы РФ о том, что она не может остановить присоединение Украины к альянсу.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет план, как добиться успеха на фронте, несмотря на тяжелое контрнаступление. По его словам, есть определенные шаги на юге и востоке Украины.

Добавим, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что рассчитывает на прогресс бойцов ВСУ по борьбе с российскими оккупантами.