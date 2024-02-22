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Мы заждались Одессу в РФ,— Медведев мечтает о захвате города

22 февраля 2024 12:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Мы заждались Одессу в РФ,— Медведев мечтает о захвате города
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В РФ снова грезят о захвате Одессы. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев заговорил о том, что город должен быть оккупирован из-за того, что одесситы говорят по-русски.

Об этом сообщают РосСМИ.

Что сказал Медведев

По словам зама главы Совбеза РФ, они "заждались Одессу" и хотят "вернуть домой" украинский город. Аргументируя свое мнение, Медведев обратился к истории, что город якобы основала императрица Екатерина II.

"Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в РФ. В силу истории этого города, в силу того, какие там люди живут и на каком языке говорят — это наш, русский город", — сказал российский политический деятель.

Что говорили раньше

Напомним, в ноябре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности РФ уже заявлял, что Одесса и Киев – это РФ. "Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически остальные — никакая не Украина. После этого лишь три шага к признанию очевидного: Зеленский, который не идет на выборы — не президент, а узурпатор. Украинский язык — не язык, а суржик. Украина — не страна, а искусственно собранные территории", — говорилось в заявлении Дмитрия Медведева .

Также мы писали, что в октябре прошлого года российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным бессмысленным заявлением. Глава государства-террористки назвал Одессу российским городом, но немного еврейским.

Одесса
российские войска
русский язык
СМИ
украинский язык
Дмитрий Медведев
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