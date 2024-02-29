Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса залишається метою Путіна, — Bloomberg arrow

Одеса залишається метою Путіна, — Bloomberg

29 лютого 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеса залишається метою Путіна, — Bloomberg
Люди у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

Про це пише видання Bloomberg.

Читайте також:

У статті зазначено, що за даними української розвідки захоплення Одеси для росіян важливе через можливість перекрити ключові шляхи експорту зерна України через Чорне море. 

"Якби російські війська досягли Одеси, вони змогли б перекрити ключові шляхи експорту зерна України через Чорне море, а також відкрити доступ до Молдови, де сепаратистський регіон Придністров’я в середу звернувся до Москви за політичною підтримкою", — пише видання.

Мрії РФ захопити Одесу

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заговорив про те, що місто має бути окупованим через те, що одесити говорять російсько. За словами зама голови радбезу РФ, вони "зачекалися Одесу" та хочуть "повернути додому" українське місто. 

Також ми писали, що Україна чітко заявила, що погрозами про захоплення Одеси та повернення у "рідну гавань" окупанти нічого не досягнуть.

Одеса
російські війська
володимир путін
Чорне море
росіяни
Одеська область
Новини Одеси
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина