Одеса залишається метою Путіна, — Bloomberg

Люди у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

Про це пише видання Bloomberg.

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У статті зазначено, що за даними української розвідки захоплення Одеси для росіян важливе через можливість перекрити ключові шляхи експорту зерна України через Чорне море.

"Якби російські війська досягли Одеси, вони змогли б перекрити ключові шляхи експорту зерна України через Чорне море, а також відкрити доступ до Молдови, де сепаратистський регіон Придністров’я в середу звернувся до Москви за політичною підтримкою", — пише видання.

Мрії РФ захопити Одесу

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заговорив про те, що місто має бути окупованим через те, що одесити говорять російсько. За словами зама голови радбезу РФ, вони "зачекалися Одесу" та хочуть "повернути додому" українське місто.

Також ми писали, що Україна чітко заявила, що погрозами про захоплення Одеси та повернення у "рідну гавань" окупанти нічого не досягнуть.