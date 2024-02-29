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Одесса остается целью Путина, — Bloomberg

29 февраля 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса остается целью Путина, — Bloomberg
Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Эксперты отметили, что президент России не отказался от своих первоначальных целей захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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В статье отмечено, что по данным украинской разведки захват Одессы для россиян важен из-за возможности перекрыть ключевые пути экспорта зерна Украины через Черное море.

"Если бы российские войска достигли Одессы, они смогли бы перекрыть ключевые пути экспорта зерна Украины через Черное море, а также открыть доступ в Молдову, где сепаратистский регион Приднестровья обратился в Москву за политической поддержкой" , — пишет издание.

Мечты РФ захватить Одессу

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев заговорил о том, что город должен быть оккупирован из-за того, что одесситы говорят по-русски. По словам зама главы Совбеза РФ, они "заждались Одессу" и хотят "вернуть домой" украинский город.

Также мы писали, что Украина четко заявила, что угрозами захвата Одессы и возвращения в "родную гавань" оккупанты ничего не достигнут.

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российские войска
владимир путин
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