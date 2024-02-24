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"Не дочекаєтеся" — Кулеба відповів Медведєву на заяви про захоплення Одеси

24 лютого 2024 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Не дочекаєтеся" — Кулеба відповів Медведєву на заяви про захоплення Одеси
Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російська Федерація не полишає погроз про захоплення Одеси та повернення у "рідну гавань". Однак Україна чітко заявила, що цими погрозами окупанти нічого не досягнуть.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Лише вчора російський обстріл призвів до жертв та руйнувань під цинічні заяви росіян про те, що вони зачекалися Одесу. Наша відповідь дуже проста: не дочекаєтеся, тому що Одеса — це горде та сильне українське місто і самі одесити давно відповіли окупантам на їхні закиди", — сказав Кулеба. 

ООН почули про трагедію в Одесі 

Крім того, очільник МЗС зазначив, що під час засідання ООН він розповів делегації про руйнування житлового будинку. Про цю трагедію, де загинули люди, дізнався увесь світ. 

"Це справило велике враження на міністрів та на генерального секретаря ООН та подавило спроби російського делегата навʼязати свій наратив про агресію", — додав дипломат. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Джорджею Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.

Також Зеленський підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. 

Дмитро Кулеба
Одеса
війна
МЗС
Україна
Одеська область
Новини Одеси

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