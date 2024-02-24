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"Не дождетесь" — Кулеба ответил Медведеву на заявления о захвате Одессы

24 февраля 2024 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Не дождетесь" — Кулеба ответил Медведеву на заявления о захвате Одессы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российская Федерация не оставляет угроз о захвате Одессы и возвращении в "родную гавань". Однако Украина четко заявила, что этими угрозами оккупанты ничего не достигнут.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только вчера российский обстрел привел к жертвам и разрушениям под цинические заявления россиян о том, что они дождались Одессы. Наш ответ очень прост: не дождетесь, потому что Одесса — это гордый и сильный украинский город и сами одесситы давно ответили оккупантам на их упреки", — сказал Кулеба.

ООН услышали о трагедии в Одессе

Кроме того, глава МИД отметил, что во время заседания ООН он рассказал делегации о разрушении жилого дома. Об этой трагедии, где погибли люди, узнал весь мир.

"Это произвело большое впечатление на министров и генерального секретаря ООН и подавило попытки российского делегата навязать свой нарратив об агрессии", — добавил дипломат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони. В рамках переговоров было подписано двустороннее соглашение о безопасности.

Также Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Дмитрий Кулеба
Одесса
война
МИД
Украина
Одесская область
Новости Одессы

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