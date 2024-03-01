В Одесской области активно возводятся защитные сооружения

Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Учитывая мечты российских властей о захвате Одесчины, границы региона постоянно укрепляются. Вдоль границы и со стороны Черного моря строят фортификации, потому что угроза атак остается.

Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам главы ОВА, оборона Одесчины делает все для того, чтобы укрепить прифронтовую часть:

"Со стороны моря и Крыма строятся и укрепляются фортификации, потому что угроза остается постоянно. Сейчас мы делаем все для того, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя в безопасности", — сказал Олег Кипер.

Ситуация с коллаборантами

Олег Кипер отметил, что есть люди, которые до сих пор ждут власти оккупантов, однако таких оперативно выявляют специалисты и направляют дела в суд. Относительно рисков "расшатать" ситуацию в Одесской области, глава Одесской ОВА ответил негативно.

"Дроны летят, а на двадцатом этаже стоят курящие и поющие гимн Украины. Кого они смогут победить?" – отметил Олег Кипер.

Напомним, что, по мнению экспертов издания Bloomberg, президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

Также мы писали о том, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев заговорил о том, что город должен быть оккупирован из-за того, что одесситы говорят по-русски. По словам зама главы Совбеза РФ, они "заждались Одессу" и хотят "вернуть домой" украинский город.

Добавим, что Украина четко заявила, что угрозами захвата Одессы и возвращения в "родную гавань" кафиры ничего не достигнут.