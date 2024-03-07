Підтримка Одещини партнерами необхідна для захисту регіону

Наталя Гуменюк. Фото: скриншот

Одеса на сьогодні є потужним економічним центром країни. Незважаючи на затишшя ворога в акваторії морів, регіон потребує підтримки від партнерів та посилення систем протиповітряної оборони.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Читайте також:

Перспективи посилення ППО на Одещині

Збільшення систем ППО може суттєво вплинути на ситуацію на півдні України, зокрема в Одесі та в Одеській області.

"Зрозуміло, що Одеський регіон потребує посилення захисту, оскільки тут функціонує потужна економічна складова всієї економіки України — навігація. Вона всупереч ворожим намаганням припинити морську діяльність продовжує функціонувати. Забезпечення захисту судноплавства в сучасних умовах — це дуже складна робота. Але функціонування "зернового коридору" підкреслює, що вона реальна", — зазначила Наталя Гуменюк.

Ворожа авіація над акваторіями морів

Наталя Гуменюк зазначила, що ворог і надалі надає перевагу перебуванню над акваторіями Чорного та Азовського морів. Також Росія продовжує застосовувати ракети типу "Х-59" і "Х-31П", аби перевіряти спроможності сил української ППО і вести розвідку.

"Загалом ми не спостерігаємо зараз підвищенної активності навіть тактичної авіації ворога. Хоча час від час вони здійснюють вильоти, проте надають перевагу перебуванню над акваторіями морів. Щодо КАБ, то росіяни нарази їх не використовують", — сказала військова.

Нагадаємо, що Кіріакос Міцотакіс повідомив про намір Греції допомогти Одещині у посиленні спроможності Чорноморського узбережжя.

Також ми писали, що Греція закликає держави надати необхідну допомогу Україні, адже боротьба проти російської агресії стала символом Незалежності в усьому світі.

Додамо, що ворог вже кілька днів не виводить на чергування свої кораблі в акваторію Чорного моря. Проте, за словами речника ВМС ЗСУ, Росія тримає напругу та продовжує бути присутньою у повітрі.