Поддержка Одесской области партнерами необходима для защиты региона

Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Одесса на сегодняшний день является мощным экономическим центром страны. Несмотря на затишье врага в акватории морей, регион нуждается в поддержке от партнеров и усилении систем противовоздушной обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Перспективы усиления ПВО в Одесской области

Увеличение систем ПВО может оказать существенное влияние на ситуацию на юге Украины, в частности в Одессе и в Одесской области.

"Понятно, что Одесский регион нуждается в усилении защиты, поскольку здесь функционирует мощная экономическая составляющая всей экономики Украины — навигация. Она вопреки вражеским попыткам прекратить морскую деятельность продолжает функционировать. Обеспечение защиты судоходства в современных условиях — это очень сложная работа. Но функционирование "зернового коридора" подчеркивает, что она реальна", — отметила Наталья Гуменюк.

Вражеская авиация над акваториями морей

Наталья Гуменюк отметила, что враг и далее предпочитает находиться над акваториями Черного и Азовского морей. Также Россия продолжает применять ракеты типа Х-59 и Х-31П, чтобы проверять способности сил украинского ПВО и вести разведку.

"В целом мы не наблюдаем сейчас повышенной активности даже тактической авиации врага. Хотя время от времени они совершают вылеты, однако предпочитают находиться над акваториями морей. Что касается КАБ, то россияне пока их не используют", — сказала военная.

Напомним, что Кириакос Мицотакис сообщил о намерении Греции помочь Одесской области в усилении возможности Черноморского побережья.

Также мы писали, что Греция призывает государства оказать необходимую помощь Украине, ведь борьба с российской агрессией стала символом Независимости во всем мире.

Добавим, что враг уже несколько дней не выводит на дежурство свои корабли в акваторию Черного моря. Однако, по словам спикера ВМС ВСУ, Россия держит напряжение и продолжает присутствовать в воздухе.