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Російські ворожі кораблі вже третю добу не виходять у Чорне море — причини

7 березня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російські ворожі кораблі вже третю добу не виходять у Чорне море — причини
Кораблі російського флоту в морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог вже кілька днів не виводить на чергування свої кораблі в акваторію Чорного моря. Така ситуація пов'язана з затопленням "Сергія Котова", після якого росіяни не відчувають себе впевнено на воді.

Про це повідомив  етері національного телемарафону Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Затишшя у Чорному морі

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що те, що росіяни вже кілька діб не виводять судна у море, пов’язано із успіхами України на воді та потопленням патрульного корабля.

"Вони аналізують ситуацію, розбираються з нею. Скоріш за все, хтось з командувачів флоту відповідає на незручні питання. Тому зараз можна сказати про затишшя в акваторії Чорного моря", — сказав Дмитро Плетенчук.

За словами військового, така ситуація може тривати кілька діб. Адже у окупантів є завдання, яке терористи мають виконувати обов'язково.

Ситуація у повітрі

Щодо повітряного простору над акваторією Чорного моря речник зазначив, що ворог тримає напругу та продовжує бути присутнім у повітрі. 

"Росіяни здебільшого ведуть розвідку, тож авіація зазвичай активна. Були спроби з їхньої сторони застосовувати стратегічну авіацію — Су-22. Ситуація стабільна, проте можна сказати що над Чорним морем в повітряному просторі відчутна домінація російської авіації", — зазначив капітан. 

Нагадаємо, що станом на 7 березня, ворог продовжує тримати ракетоносії у пунктах базування. Наразі в акваторії Чорного моря кораблів на чергуванні немає, проте загроза ракетних обстрілів залишається.

Також ми писали, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

Одеса
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російські війська
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корабель
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