Ворог тримає більшість кораблів в пунктах базування — причини

Корабель у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 7 березня, ворог продовжує тримати ракетоносії у пунктах базування. Наразі в акваторії Чорного моря кораблів на чергуванні немає, проте загроза ракетних обстрілів залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 1 — ракетоносій з 4 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 7 кораблів, з них 2 продовжили рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 10 кораблів, з яких 2 рухалися з Босфору.

Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. За словами Дмитра Плетенчука, наразі вражена майже третина ворожого флоту, проте присутність ворожого флоту продовжує загрожувати на воді.