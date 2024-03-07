Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог тримає більшість кораблів в пунктах базування — причини arrow

Ворог тримає більшість кораблів в пунктах базування — причини

7 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог тримає більшість кораблів в пунктах базування — причини
Корабель у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 7 березня, ворог продовжує тримати ракетоносії у пунктах базування. Наразі в акваторії Чорного моря кораблів на чергуванні немає, проте загроза ракетних обстрілів залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 1 корабель на чергуванні;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 1  ракетоносій з 4 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 7  кораблів, з них 2 продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 10 кораблів, з яких 2 рухалися з Босфору.

Нагадаємо, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

Також ми писали, що українським бійцям вдалось покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. За словами Дмитра Плетенчука, наразі вражена майже третина ворожого флоту, проте присутність ворожого флоту продовжує загрожувати на воді.

Одеса
війна
російські війська
ЗСУ
ВМС
Чорне море
корабель
росіяни
Одеська область
Азовське море
Одеський порт
ракета
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського