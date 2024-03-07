Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг держит большинство кораблей в пунктах базирования — причины arrow

Враг держит большинство кораблей в пунктах базирования — причины

7 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг держит большинство кораблей в пунктах базирования — причины
Корабль в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 7 марта, враг продолжает держать ракетоносители в пунктах базирования. В акватории Черного моря кораблей на дежурстве нет, однако угроза ракетных обстрелов остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из которых 1  ракетоноситель с 4 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

  • Черным морем — 7 кораблей, из них 2 продолжили движение к проливу Босфор;
  • Азовским морем — 10 кораблей, из которых 2 двигались из Босфора.

Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас поражена почти треть вражеского флота, однако присутствие вражеского флота продолжает угрожать на воде.

Одесса
война
российские войска
ВСУ
ВМС
Черное море
корабль
россияне
Одесская область
Азовское море
Одесский порт
ракета
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского