Враг держит большинство кораблей в пунктах базирования — причины
На сегодня, 7 марта, враг продолжает держать ракетоносители в пунктах базирования. В акватории Черного моря кораблей на дежурстве нет, однако угроза ракетных обстрелов остается.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море отсутствуют вражеские корабли;
- в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;
- в Средиземном море — 3 корабля, из которых 1 — ракетоноситель с 4 "Калибрами".
Движение по морю продолжается
В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:
- Черным морем — 7 кораблей, из них 2 продолжили движение к проливу Босфор;
- Азовским морем — 10 кораблей, из которых 2 двигались из Босфора.
Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.
Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас поражена почти треть вражеского флота, однако присутствие вражеского флота продолжает угрожать на воде.
Читайте Новини.LIVE!