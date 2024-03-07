Враг держит большинство кораблей в пунктах базирования — причины

Корабль в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 7 марта, враг продолжает держать ракетоносители в пунктах базирования. В акватории Черного моря кораблей на дежурстве нет, однако угроза ракетных обстрелов остается.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 1 корабль на дежурстве;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 1 — ракетоноситель с 4 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

Черным морем — 7 кораблей, из них 2 продолжили движение к проливу Босфор;

Азовским морем — 10 кораблей, из которых 2 двигались из Босфора.

Напомним, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Также мы писали, что украинским бойцам удалось улучшить ситуацию в акватории Черного моря. По словам Дмитрия Плетенчука, сейчас поражена почти треть вражеского флота, однако присутствие вражеского флота продолжает угрожать на воде.