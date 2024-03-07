Российские вражеские корабли уже третьи сутки не выходят в Черное море — причины
Враг уже несколько дней не выводит на дежурство свои корабли в акваторию Черного моря. Такая ситуация связана с затоплением "Сергея Котова", после которого россияне не чувствуют себя уверенно на воде.
Об этом сообщил эфире национального телемарафона Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Затишье в Черном море
Представитель ВМС ВСУ отметил, что то, что россияне уже несколько суток не выводят суда в море, связано с успехами Украины на воде и потоплением патрульного корабля.
"Они анализируют ситуацию, разбираются с ней. Скорее всего, кто-то из командующих флотом отвечает на неудобные вопросы. Поэтому сейчас можно сказать о затишье в акватории Черного моря", — сказал Дмитрий Плетенчук.
По словам военного, такая ситуация может занять несколько суток. Ведь у оккупантов есть задача, которую террористы должны выполнять обязательно.
Ситуация в воздухе
Относительно воздушного пространства над акваторией Черного моря спикер отметил, что враг держит напряжение и продолжает присутствовать в воздухе.
"Россияне в основном ведут разведку, поэтому авиация обычно активна. Были попытки с их стороны применять стратегическую авиацию — Су-22. Ситуация стабильна, однако можно сказать, что над Черным морем в воздушном пространстве ощутима доминация российской авиации", — отметил капитан.
Напомним, что по состоянию на 7 марта враг продолжает держать ракетоносители в пунктах базирования. В акватории Черного моря кораблей на дежурстве нет, однако угроза ракетных обстрелов остается.
Также мы писали, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.
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