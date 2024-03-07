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Российские вражеские корабли уже третьи сутки не выходят в Черное море — причины

7 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Российские вражеские корабли уже третьи сутки не выходят в Черное море — причины
Корабли русского флота в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг уже несколько дней не выводит на дежурство свои корабли в акваторию Черного моря. Такая ситуация связана с затоплением "Сергея Котова", после которого россияне не чувствуют себя уверенно на воде.

Об этом сообщил эфире национального телемарафона Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Затишье в Черном море

Представитель ВМС ВСУ отметил, что то, что россияне уже несколько суток не выводят суда в море, связано с успехами Украины на воде и потоплением патрульного корабля.

"Они анализируют ситуацию, разбираются с ней. Скорее всего, кто-то из командующих флотом отвечает на неудобные вопросы. Поэтому сейчас можно сказать о затишье в акватории Черного моря", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По словам военного, такая ситуация может занять несколько суток. Ведь у оккупантов есть задача, которую террористы должны выполнять обязательно.

Ситуация в воздухе

Относительно воздушного пространства над акваторией Черного моря спикер отметил, что враг держит напряжение и продолжает присутствовать в воздухе.

"Россияне в основном ведут разведку, поэтому авиация обычно активна. Были попытки с их стороны применять стратегическую авиацию — Су-22. Ситуация стабильна, однако можно сказать, что над Черным морем в воздушном пространстве ощутима доминация российской авиации", — отметил капитан.

Напомним, что по состоянию на 7 марта враг продолжает держать ракетоносители в пунктах базирования. В акватории Черного моря кораблей на дежурстве нет, однако угроза ракетных обстрелов остается.

Также мы писали, что Украина увеличивает боевую и оборонительную способность в южных регионах. Это связано с более масштабными ударами россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

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