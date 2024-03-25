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Защита Одесчины продолжается — Кипер о возведении фортификаций

25 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Защита Одесчины продолжается — Кипер о возведении фортификаций
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области продолжается строительство фортификационных сооружений, чтобы обеспечить защиту региона. В настоящее время продолжаются работы по защите побережья, которые планируют закончить в течение нескольких недель.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Олег Кипер отмечает, что работа по обороне регионы идет постоянно.

"Мы отобрали определенные компании, которые обеспечены техникой и людьми. Они работают почти круглосуточно, ведь максимальные потребности", — отметил председатель ОВА.

Защита побережья

В ОВА сообщили, что в ближайшее время Одесчина сможет закрыть выход к Черному морю оборонительными сооружениями.

"За недели 2-3 мы закроем полностью море. Через 4-5 недели сможем закрыть Приднестровский сегмент. На сегодняшний день работы идут таким образом, чтобы жители и гости Одесчины чувствовали себя в безопасности", — рассказал Олег Кипер.

Больше о защите Одесской области

Напомним, что в последнее время ужесточились атаки на Одессу и область, угроза обстрелов остается постоянной. Ввиду этого вдоль границы и со стороны Черного моря строят фортификации, ведь угроза атак остается постоянной.

Ранее мы сообщали, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов нужно не меньше года. Для защиты черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Одесса
российские войска
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Олег Кипер

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