У очільника Одеської ОВА з’явився новий заступник — хто саме

Перший заступник очільника Одеської ОВА Олександр Харлов. Фото: ОДА

Кабінет міністрів України призначив першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Ним став Олександр Харлов, який до цього обіймав посаду просто заступника очільника ОВА.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Узгоджено призначення Харлова Олександра Олександровича першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації", — написав представник.

Що відомо про заступника

Харлов має багаторічний досвід у державній службі, пройшов шлях від роботи в прокуратурі до адвокатської практики. Зокрема, він працював у прокуратурі Києва та Державній фіскальній службі. З 2022 року був директором з юридичних питань агропромхолдингу "Астарта-Київ".

Військова служба

Службова кар'єра нового заступника включає також військову службу за призовом з березня 2022 по вересень 2023.Отримав звання полковника юстиції.

Статки Олександра Харлова

Відомо, що сам Харлов не дуже заможний, а ось його матір володіє нерухомим майном на суму понад два мільйони доларів. Згідно з доступною інформацією, у неї є три земельні ділянки у передмісті Києва, чотири квартири у центрі столиці та десятком машиномісць. Автопарк жінки також включає позашляховики Land Rover та Range Rover, кожен з яких оцінюється у 100 тисяч доларів.

Хто ще у заступниках

Наразі він стане одним із чотирьох заступників голови Одеської обласної військової адміністрації. Так, у команді Олега Кіпера уже є Дмитро Радулов, Андрій Фігеля та Сергій Кропива.

Нагадаємо, четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія".