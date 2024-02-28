У главы Одесской ОВА появился новый заместитель — кто именно
Кабинет Министров Украины назначил первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Им стал Александр Харлов, до этого занимавший должность просто заместителя главы ОВА.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Согласовано назначение Харлова Александра Александровича первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации", — написал представитель.
Что известно о заместителе
У Харлова есть многолетний опыт в государственной службе, прошел путь от работы в прокуратуре до адвокатской практики. В частности, он работал в прокуратуре Киева и Государственной фискальной службе. С 2022 года являлся директором по юридическим вопросам агропромхолдинга "Астарта-Киев".
Военная служба
Служебная карьера нового заместителя включает также военную службу по призыву с марта 2022 по сентябрь 2023. Получил звание полковника юстиции.
Состояние Александра Харлова
Известно, что сам Харлов не очень богат, а вот его мать владеет недвижимым имуществом на сумму более двух миллионов долларов. Согласно доступной информации, у нее есть три земельных участка в пригороде Киева, четыре квартиры в центре столицы и десятком машиномест. Автопарк женщины также включает в себя внедорожники Land Rover и Range Rover, каждый из которых оценивается в 100 тысяч долларов.
Кто еще в заместителях
Он станет одним из четырех заместителей председателя Одесской областной военной администрации. Так, в команде Олега Кипера уже есть Дмитрий Радулов, Андрей Фигеля и Сергей Крапива.
Напомним, четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".
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