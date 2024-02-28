У главы Одесской ОВА появился новый заместитель — кто именно

Первый замглавы Одесской ОВА Александр Харлов. Фото: ОГА

Кабинет Министров Украины назначил первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Им стал Александр Харлов, до этого занимавший должность просто заместителя главы ОВА.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Согласовано назначение Харлова Александра Александровича первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации", — написал представитель.

Что известно о заместителе

У Харлова есть многолетний опыт в государственной службе, прошел путь от работы в прокуратуре до адвокатской практики. В частности, он работал в прокуратуре Киева и Государственной фискальной службе. С 2022 года являлся директором по юридическим вопросам агропромхолдинга "Астарта-Киев".

Военная служба

Служебная карьера нового заместителя включает также военную службу по призыву с марта 2022 по сентябрь 2023. Получил звание полковника юстиции.

Состояние Александра Харлова

Известно, что сам Харлов не очень богат, а вот его мать владеет недвижимым имуществом на сумму более двух миллионов долларов. Согласно доступной информации, у нее есть три земельных участка в пригороде Киева, четыре квартиры в центре столицы и десятком машиномест. Автопарк женщины также включает в себя внедорожники Land Rover и Range Rover, каждый из которых оценивается в 100 тысяч долларов.

Кто еще в заместителях

Он станет одним из четырех заместителей председателя Одесской областной военной администрации. Так, в команде Олега Кипера уже есть Дмитрий Радулов, Андрей Фигеля и Сергей Крапива.

Напомним, четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".