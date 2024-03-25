Одещина має потужності відновити роботу енергосистем
Одеський регіон наразі не планує звертатися за допомогою щодо усунення пошкоджень в енергетичних об'єктах. Так, усі необхідні міські служби забезпечені генераторами та можуть працювати за умови відсутності світла.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Чи потрібна Одесі допомога
Очільник Одеської ОВА зауважив, що наразі допомога з електропостачанням більше потрібна Харкову. Одещина справляться своїми силами.
"В Харкові саме транзитні станції розбито, де людям розподіляють електропостачання. І це є проблемою. Тому ми будемо поки що своїми силами", — зазначив Олег Кіпер.
Альтернативні джерела живлення
В ОВА зазначили, що на сьогодні генераторами забезпечені медичні установи, карети швидкої допомоги та центри зв'язку і теплопостачання.
"Якийсь проміжок часу ми можемо працювати альтернативно, незалежно від того, чи є чи ні електропостачання. Звичайно, це не постійно. Ви розумієте, що це паливо, це підвіз, це інші питання. Але сьогодні критична інфраструктура забезпечена тим, що їм потрібно на якісь автономній період часу роботи", — прокоментував Олег Кіпер.
Нагадаємо, що під час останніх обстрілів Одещини пошкодження зазнали цілі комплекси енергосистеми. В регіоні триває робота з відновлення цих об'єктів.
Також ми повідомляли, що наразі одеситам відновили водопостачання та водовідведення. Окрім цього, в Одесі також працюють Пункти Незламності та всі об'єкти соціальної інфраструктури.
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