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Одещина має потужності відновити роботу енергосистем

25 березня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одещина має потужності відновити роботу енергосистем
Енергетики ремонтують пошкоджені об'єкти. Фото: Getty Images
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеський регіон наразі не планує звертатися за допомогою щодо усунення пошкоджень в енергетичних об'єктах. Так, усі необхідні міські служби забезпечені генераторами та можуть працювати за умови відсутності світла. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер
 

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Чи потрібна Одесі допомога

Очільник Одеської ОВА зауважив, що наразі допомога з електропостачанням більше потрібна Харкову. Одещина справляться своїми силами.

"В Харкові саме транзитні станції розбито, де людям розподіляють електропостачання. І це є проблемою. Тому ми будемо поки що своїми силами", — зазначив Олег Кіпер.

Альтернативні джерела живлення

В ОВА зазначили, що на сьогодні генераторами забезпечені медичні установи, карети швидкої допомоги та центри зв'язку і теплопостачання. 

"Якийсь проміжок часу ми можемо працювати альтернативно, незалежно від того, чи є чи ні електропостачання. Звичайно, це не постійно. Ви розумієте, що це паливо, це підвіз, це інші питання. Але сьогодні критична інфраструктура забезпечена тим, що їм потрібно на якісь автономній період часу роботи", — прокоментував Олег Кіпер.

Нагадаємо, що під час останніх обстрілів Одещини пошкодження зазнали цілі комплекси енергосистеми. В регіоні триває робота з відновлення цих об'єктів.

Також ми повідомляли, що наразі одеситам відновили водопостачання та водовідведення. Окрім цього, в Одесі також працюють Пункти Незламності та всі об'єкти соціальної інфраструктури.

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Олег Кіпер
енергетика

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