Воду та тепло повертають у домівки одеситів
Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області в місті були введені певні обмеження у роботі потужностей. Наразі містянам відновили водопостачання та водовідведення.
Про це повідоми міський голова Геннадій Труханов у своєму телеграм-каналі.
У міськраді зазначили, що через атаку росіян на Одеський регіон були введені графіки екстрених відключень електроживлення, зупинена робота ТЕЦ, двох міських котелень та насосних станцій "Інфоксводоканалу". Проте зараз ситуація в регіоні значно краща.
"Наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлена робота котелень в Пересипському арйоні. Відбувається запуск ТЕЦ", — прокоментував Геннадій Труханов.
Пункти Незламності в Одесі
Доки на пошкодженому обʼєкті проводяться ремонтні роботи, в місті ухвалено рішення відкрити 161 комунальний Пункт Незламності. Вони оснащені:
- обігрівачами;
- дровами;
- генераторами;
- харчовими продуктами;
- медикаментами.
Робота соціальної інфраструктури
За словами міського голови, усі об'єкти соціальної інфраструктури облаштовані генераторами та працюють у штатному режимі. Йдеться про бюветні пункти, органи влади, міські установи, лікарні, центри надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, що в ОВА зазначили, що наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків російських атак, проте ситуація у регіоні залишається складною.
Також ми писали, що через масовану атаку росіян на енергетичні об'єкти країни в Одесі сьогодні не працюватиме міський електротранспорт. Внаслідок цього на дорогах міста побільшає автобусів.
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