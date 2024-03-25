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Воду та тепло повертають у домівки одеситів

25 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Воду та тепло повертають у домівки одеситів
Людина перевіряє опалення в квартирі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області в місті були введені певні обмеження у роботі потужностей. Наразі містянам відновили водопостачання та водовідведення.

Про це повідоми міський голова Геннадій Труханов у своєму телеграм-каналі. 
 

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У міськраді зазначили, що через атаку росіян на Одеський регіон були введені графіки екстрених відключень електроживлення, зупинена робота ТЕЦ, двох міських котелень та насосних станцій "Інфоксводоканалу". Проте зараз ситуація в регіоні значно краща. 

"Наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлена робота котелень в Пересипському арйоні. Відбувається запуск ТЕЦ", — прокоментував Геннадій Труханов.

Пункти Незламності в Одесі

Доки на пошкодженому обʼєкті проводяться ремонтні роботи, в місті ухвалено рішення відкрити 161 комунальний Пункт Незламності. Вони оснащені:

  • обігрівачами;
  • дровами;
  • генераторами;
  • харчовими продуктами;
  • медикаментами.

Робота соціальної інфраструктури

За словами міського голови, усі об'єкти соціальної інфраструктури облаштовані генераторами та працюють у штатному режимі. Йдеться про бюветні пункти, органи влади, міські установи, лікарні, центри надання адміністративних послуг. 

Нагадаємо, що в ОВА зазначили, що наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків російських атак, проте ситуація у регіоні залишається складною. 

Також ми писали, що через масовану атаку росіян на енергетичні об'єкти країни в Одесі сьогодні не працюватиме міський електротранспорт. Внаслідок цього на дорогах міста побільшає автобусів.

комунальні послуги
Одеса
Геннадій Труханов
Одеська область
водопостачання
ТЕЦ
електропостачання
пункт обігріву

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