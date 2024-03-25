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В Одесі не працює міський електротранспорт — в чому причина

25 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі не працює міський електротранспорт — в чому причина
Транспорт в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через масовану атаку росіян на енергетичні об'єкти країни в Одесі сьогодні не працюватиме міський електротранспорт. У зв'язку з цим на дорогах міста побільшає автобусів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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У раді запевняють, що зупинка міського електротранспорту — тимчасова, проте задля комфорту одеситів на дорогах збільшиться кількість автобусів.

"З автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів", — зазначено у повідомленні міської ради.

Атака на критичну інфраструктуру регіону

Нагадаємо, що очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в результаті атаки безпілотників на регіон в ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина Одеси без світла.

Також ми писали, що у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадити стабілізаційні відключення.

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