В Одесі не працює міський електротранспорт — в чому причина
Через масовану атаку росіян на енергетичні об'єкти країни в Одесі сьогодні не працюватиме міський електротранспорт. У зв'язку з цим на дорогах міста побільшає автобусів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Міський транспорт в Одесі
У раді запевняють, що зупинка міського електротранспорту — тимчасова, проте задля комфорту одеситів на дорогах збільшиться кількість автобусів.
"З автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів", — зазначено у повідомленні міської ради.
Атака на критичну інфраструктуру регіону
Нагадаємо, що очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в результаті атаки безпілотників на регіон в ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина Одеси без світла.
Також ми писали, що у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадити стабілізаційні відключення.
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