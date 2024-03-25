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В Одессе не работает городской электротранспорт — в чем причина

25 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе не работает городской электротранспорт — в чем причина
Транспорт в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за массированной атаки россиян на энергетические объекты страны в Одессе сегодня не будет работать городской электротранспорт. В этой связи на дорогах города прибавится автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В совете уверяют, что остановка городского электротранспорта временная, однако для комфорта одесситов на дорогах увеличится количество автобусов.

"С автобусными перевозчиками проработаны вопросы выпуска на линию большего количества подвижного состава, а также увеличение использования на магистральных маршрутах автобусов среднего и большого классов", — говорится в сообщении городского совета.

Атака на критическую инфраструктуру региона

Напомним, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть Одессы без света.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось снова ввести стабилизационные отключения.

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