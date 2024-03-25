Ситуація з електропостачанням у регіоні — Кіпер дав коментар

Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Одесі діють обмеження у електропостачанні, а також у роботі міського електротранспорту. Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків російських атак, проте ситуація у регіоні залишається складною.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



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Відновлення світла на Одещині

В Одеському регіоні наразі відбувається робота з усунення пошкоджень на тих об'єктах енергетики, які були уражені внаслідок російських атак. Олег Кіпер наголосив, що до кінця доби в Одесі планують збільшити потужності постачання електроенергії, аби якнайбільшої кількості містян повернути світло.

"Сподіваюсь, що до кінця доби ми зможемо збільшити в місті електропостачання. Відповідно до графіків ДТЕК, сьогодні 2-3 години на добу абоненти отримуватимуть електропостачання. Хочу наголосити, аби ви заряджали свої пристрої і були на зв'язку", — зазначив голова Одеської ОВА.

Окрім цього, він додав, що наразі Одеса є найпотужнішим населеним пунктом у регіоні. Саме тому місто, гостріше за інші населені пункти, відчуває нестачу електроенергії.

"Звичайно, місто Одеса це найпотужніший населений пункт. Більше всього навантаження на сьогодні припадає саме на обласний центр. Тому дуже чуттєво Одеса реагує на пошкодження нашої енергоструктури", — сказав Олег Кіпер.

Зменшення електронавантаження

Також задля зменшення навантажень на електросистему регіону в Одесі сьогодні не працюватиме міський електротранспорт. Окрім цього, більшість підприємців закликають перейти на нічний режим роботи.

"Я думаю, що до вечора ми збільшимо кількість абонентів, у яких є світло. також працюємо з бізнесом та підприємцями, перевели їх на нічну роботу. Адже вночі мережу йде найменше навантаження. Тому ситуація в регіоні не критична, але складна", — повідомив Олег Кіпер.

Атака по енергооб'єктах

Ми раніше писали, що внаслідок атаки безпілотників на регіон у ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина жителів Одеси залишилася без світла.

Також ми писали, що у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це до міста знову повернулись блекаути.