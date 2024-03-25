Одеса без світла — графіки відключень не діють

Одеса вдень. Фото: Новини.LIVE

Вночі проти 25 березня окупанти пошкодили один з енергооб'єктів. Через це жителі Пересипського району Одеси залишилися без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Відключення світла в Одесі

Енергетики повідомляють, що для об'єктів критичної інфраструктури вже вдалося відновити електропостачання. А от для містян наразі діють графіки екстрених відключень.

"Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення. Щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості", — йдеться у повідомленні.

Зменшення навантажень на електросистему

Нагадаємо, що у зв'язку з масованою атакою росіян на енергетичні об'єкти в Одесі сьогодні не працюватиме міський електротранспорт. У раді запевняють, що це — тимчасово, проте задля комфорту одеситів на дорогах збільшиться кількість автобусів.

"Щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні весь міський електротранспорт працювати не буде, також обмежено електроспоживання промисловості", — зазначили у ДТЕК.

Енергетики закликають підприємців обмежити використання освітлення фасадів та вивісок, а побутових клієнтів — користуватися енергоємними приладами по черзі, особливо в ранкові та вечірні пікові години навантаження.

Удари по критичній інфраструктурі

Ми раніше писали, що в результаті атаки безпілотників на регіон в ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина жителів Одеси залишилися без світла.

Також ми писали, що у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це у місто знову повернулись блекаути.