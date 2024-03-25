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Одесса без света — графики отключений не действуют

25 марта 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса без света — графики отключений не действуют
Одесса днем. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ночью на 25 марта оккупанты повредили один из энергообъектов. Поэтому жители Пересыпского района Одессы остались без света.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские єлектросети.

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Отключение света в Одессе

Энергетики сообщают, что для объектов критической инфраструктуры уже удалось возобновить электроснабжение. А вот для горожан сейчас действуют графики экстренных отключений.

"Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Уменьшение нагрузок на электросистему

Напомним, что в связи с массированной атакой россиян на энергетические объекты в Одессе сегодня не будет работать городской электротранспорт. В совете уверяют, что это временно, однако ради комфорта одесситов на дорогах увеличится количество автобусов.

"Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня весь городской электротранспорт работать не будет, также ограничено электропотребление промышленности", — отметили в ДТЭК.

Энергетики призывают предпринимателей ограничить использование освещения фасадов и вывесок, а бытовых клиентов — пользоваться энергоемкими приборами поочередно, особенно в утренние и вечерние, пиковые часы нагрузки.

Удары по критической инфраструктуре

Мы ранее писали, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей Одессы осталась без света.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в город снова вернулись блэкауты.

Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
ДТЭК
отключения света
свет

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