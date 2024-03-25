Одесса без света — графики отключений не действуют
Ночью на 25 марта оккупанты повредили один из энергообъектов. Поэтому жители Пересыпского района Одессы остались без света.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские єлектросети.
Отключение света в Одессе
Энергетики сообщают, что для объектов критической инфраструктуры уже удалось возобновить электроснабжение. А вот для горожан сейчас действуют графики экстренных отключений.
"Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.
Уменьшение нагрузок на электросистему
Напомним, что в связи с массированной атакой россиян на энергетические объекты в Одессе сегодня не будет работать городской электротранспорт. В совете уверяют, что это временно, однако ради комфорта одесситов на дорогах увеличится количество автобусов.
"Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня весь городской электротранспорт работать не будет, также ограничено электропотребление промышленности", — отметили в ДТЭК.
Энергетики призывают предпринимателей ограничить использование освещения фасадов и вывесок, а бытовых клиентов — пользоваться энергоемкими приборами поочередно, особенно в утренние и вечерние, пиковые часы нагрузки.
Удары по критической инфраструктуре
Мы ранее писали, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей Одессы осталась без света.
Также мы писали, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в город снова вернулись блэкауты.
Читайте Новини.LIVE!