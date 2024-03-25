Ситуация с электроснабжением в Одесской области — Кипер дал комментарий

Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в Одессе действуют ограничения в электроснабжении, а также в работе городского электротранспорта. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий российских атак, однако ситуация в регионе остается сложной.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



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Восстановление света в Одесской области

В Одесском регионе проходит работа по устранению повреждений на тех объектах энергетики, которые были поражены в результате российских атак. Олег Кипер подчеркнул, что до конца суток в Одессе планируют увеличить мощности поставки электроэнергии, чтобы наибольшее количество горожан вернуть свет.

"Надеюсь, что до конца суток мы сможем увеличить в городе электроснабжение. Согласно графикам ДТЭК, сегодня 2-3 часа в сутки абоненты будут получать электроснабжение. Хочу подчеркнуть, чтобы вы заряжали свои устройства и были на связи", — отметил глава Одесской ОВА .

Кроме того, он добавил, что в настоящее время Одесса является самым мощным населенным пунктом в регионе. Именно поэтому город, острее других населенных пунктов, испытывает недостаток электроэнергии.

"Конечно, город Одесса это самый мощный населенный пункт. Больше всего нагрузки на сегодняшний день приходится именно на областной центр. Поэтому очень чувственно Одесса реагирует на повреждение нашей энергоструктуры", — сказал Олег Кипер.

Уменьшение электронагрузки

Также для уменьшения нагрузок на электросистему региона в Одессе сегодня не будет работать городской электротранспорт. Кроме этого, большинство предпринимателей призывают перейти на ночной режим работы.

"Я думаю, что к вечеру мы увеличим количество абонентов, у которых есть свет. также работаем с бизнесом и предпринимателями, перевели их на ночную работу. Ведь ночью сеть идет наименьшая нагрузка. Поэтому ситуация в регионе не критическая, но сложная", — сообщил Олег Кипер.

Атака по энергообъектам

Мы ранее писали, что в результате атаки беспилотников на регион в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей Одессы осталась без света.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в город снова вернулись блэкауты.